Na Europa, as bolsas arrancaram quase inalteradas, mas negoceiam neste momento em alta. Isto depois de, na sexta-feira, o S&P500 ter completado a melhor semana desde novembro, e os principais índices chineses terem fechado a sessão de hoje em máximos de quase seis meses e meio, animados pelos estímulos anunciados pelo governo chinês – que incluem uma descida dos impostos – e pela expectativa de que a Fed vai reiterar a sua postura "paciente" no que respeito à subida dos juros na reunião desta semana.

Esta é a quarta subida consecutiva do Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, que avança 0,24% para os 382,01 pontos nesta segunda-feira, 18 de março. Neste momento, o índice está a negociar em máximos de outubro do ano passado. Na semana passada tinha registado a maior valorização semanal em um mês.Um dos setores que se destaca pela positiva é o da banca europeia. Os ganhos estão a ser liderados pelos alemães Deutsche Bank e Commerzbank, depois de terem anunciado este domingo que aprovaram o início das negociações formais para a fusão entre as duas instituições, que poderá dar origem ao maior quarto banco europeu.As principais praças europeias também seguem em alta, como é o caso do PSI-20 onde a maior parte das cotadas está a valorizar

A agência de notação financeira Standard & Poor’s decidiu aumentar o "rating" de Portugal em um nível para BBB. A melhoria da notação financeira do país foi justificada com o excedente orçamental primário de perto de 3% do PIB do ano passado, o que colocou "o rácio da dívida pública no PIB numa firme trajetória descendente".



A decisão está a ter consequências positivas no mercado secundário da dívida soberana. Os juros da dívida portuguesa a dez anos já baixaram neste início da manhã para um novo mínimo histórico. Pela primeira vez, os juros portugueses neste prazo estão abaixo dos 1,3%. Neste momento, a taxa de juro alivia 1,1 pontos base para os 1,299%.





saldo do petróleo foi positivo, sendo o melhor em um mês. Já o arranque desta semana está a ser misto para a cotação do barril. O setor petrolífero está a beneficiar da confirmação de que a Rússia deverá comprometer-se totalmente com o plano de redução da produção da Arábia Saudita. Contudo, o adiamento da próxima reunião está a pesar na negociação.



Este fim de semana realizou-se a reunião em que se discutiu a proposta da Arábia Saudita de prolongar os cortes na produção na segunda metade do ano. Um dos resultados desse encontro foi que os sauditas garantiram que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) vai manter os cortes de produção enquanto os inventários continuarem a aumentar. Contudo, o prolongamento dos cortes, que deveria ser decidido em abril, deverá ser adiado para quando houver mais informação sobre o andamento do mercado.



O crude, negociado em Nova Iorque, regista uma queda de 0,14% para os 58,45 dólares. Já o Brent, negociado em Londres, que serve de referência para as importações portuguesas, valoriza 0,13% para os 67,25 dólares.

Depois de uma semana positiva para a divisa britânica, a libra continua em alta. Na semana passada, a subida de 2,1% foi impulsionada pela decisão do Parlamento britânico de chumbar uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Neste momento, a primeira-ministra Theresa May continua em negociações para colher apoios para o acordo firmado com Bruxelas, sendo que poderá haver um novo voto sobre este documento na terça-feira.A libra está a subir 0,32% para os 1,3282 dólares. O euro sobe 0,17% para os 1,1344 dólares, beneficiando da queda da divisa norte-americana.Na semana passada, oA cotação do "metal precioso" está a beneficiar neste arranque de sessão da queda do dólar numa altura em que as bolsas estão em alta. O ouro sobe 0,1% para os 1.303,68 dólares por onça.Os investidores estão com as atenções viradas para a reunião da Reserva Federal desta semana, aguardando mais sinais de que a normalização da política monetária continuará em "stand by". De acordo com um inquérito da Bloomberg, os economistas esperam que a Fed aumente os juros mais uma vez este ano e depois pare.