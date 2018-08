Reuters

Os mercados em números

PSI-20 desce 0,20% para 5.525,88 pontos

Stoxx 600 ganha 0,47% para 386,70 pontos

Nikkei valorizou 2,28% para 22.356,08 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 2,1 pontos para 1,825%

Euro valoriza 0,10% para 1,1421 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,77% para 73,17 dólares o barril



Europa volta aos ganhos

As principais praças do Velho Continente alinham-se no verde numa altura em que a lira, activo que tem sinalizado a instabilidade económica na Turquia, recupera das pesadas perdas da última semana, dando razões para um alívio nos mercados. O agregador de referência, o Stoxx600, resume o sentimento positivo ao avançar 0,47% para os 386,70 pontos, avançando pela primeira vez após duas sessões de quebras.



Em Lisboa, o PSI-20 destoa da tendência e avança em sentido contrário, penalizado sobretudo pela Galp. O índice nacional perde 0,20% para os 5.525,88 pontos. A petrolífera já chegou a perder 1,47% para os 17,40 euros, no dia em que o Negócios avança que a Sonangol está a negociar a venda da participação que possui na Galp com grandes companhias internacionais do sector, também presentes em Angola.

Juros de Itália aliviam de máximos de mais de dois meses

Os juros da dívida dos chamados países periféricos do euro estão a aliviar esta terça-feira, com destaque para os de Itália que, após duas sessões consecutivas de subidas acentuadas, atingiram ontem o valor mais alto desde 8 de Junho no prazo a dez anos. Hoje, a yield está a recuar 7,2 pontos para 3,029%.

Em Espanha, os juros das obrigações a dez anos descem 2,1 pontos para 1,434% e em Portugal caem 2,1 pontos para 1,825%. Na Alemanha, pelo contrário, a yield associada a estes títulos sobe 2,2 pontos para 0,333%.

Lira recupera de mínimos

Depois de quatro sessões consecutivas de fortes desvalorizações, que contagiaram as moedas dos mercados emergentes e o euro, a lira turca está a recuperar terreno face à divisa norte-americana, com uma subida de 6,85%.

A moeda turca, que já vinha sendo fortemente castigada nos últimos meses, agravou as perdas nos últimos dias e bateu sucessivos mínimos face ao dólar, depois de os Estados Unidos terem duplicado as tarifas aplicadas às importações de aço e alumínio da Turquia, agravando uma crise que já se vinha a desenrolar. Na origem dessa crise estão não só os receios em torno da forma como o presidente Erdogan tem conduzido a economia do país, como também as preocupações em torno da capacidade do banco central de controlar a inflação e estimular o crescimento.

Também o euro está a recuperar 0,10% para 1,1421 euros, depois de ter atingido ontem o valor mais baixo desde Julho de 2017 face à divisa norte-americana.



Petróleo beneficia de receios na oferta

O barril de Brent, referência na Europa, avança agora 0,77% para os 73,17 dólares. Os preços da matéria-prima ascendem numa altura em que as preocupações dos investidores relativamente à situação económica turca se afastam e os riscos relativamente à oferta do "ouro negro" voltam a estar em foco. De acordo com um inquérito da Bloomberg aos analistas, as reservas dos EUA deverão ter registado uma quebra na semana passada, pela segunda vez consecutiva.

Ouro recupera de mínimos de 2017

O ouro está a avançar 0,14% para os 1.195,16 dólares por onça depois de três sessões no vermelho, que o levaram para o valor mais baixo desde Janeiro do ano passado. O metal amarelo esteve a negociar abaixo da fasquia dos 1.200 dólares por onça, não conseguindo beneficiar do estatuto de activo refúgio com a crise económica na Turquia. "Enquanto o dólar tem disparado apoiado na crise na Turquia, defendemos que os investidores não devem avançar com uma onda de vendas de ouro", diz a Huatai Futures, citada pela Bloomberg.