As bolsas europeias mantêm-se a negociar perto de máximos, apesar da queda ligeira de hoje, numa altura de menor liquidez no mercado devido ao aproximar do feriado de Natal. Os juros e o petróleo seguem também em queda.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,08% para 5.244,28 pontos

Stoxx 600 perde 0,16% para 417,74 pontos

Nikkei valorizou 0,02% para 23.821,11 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos inalterados nos 0,396%

Euro avança 0,06% para 1,1086 dólares

Petróleo em Londres cai 0,26% para 65,97 dólares o barril

Bolsas europeias próximas de máximos aliviam subidas

As bolsas europeias seguem com quedas muito ligeiras, no início de uma semana mais curta para o mercado bolsista. As praças europeias vão encerrar mais cedo na terça-feira e só retomam a negociação na sexta-feira, dia 27 de dezembro, devido às comemorações de Natal.

O início de sessão está a ser marcado por oscilações pouco definidas entre os índices europeus, com o Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, a ceder 0,16% para 417,74 pontos. Ainda assim, o índice está a negociar próximo de máximos históricos, preparando-se para fechar o ano com uma subida superior a 23%.

Na praça nacional, o PSI-20 está a conseguir contrariar a tendência, ainda que com ganhos igualmente ligeiros. O principal índice da bolsa nacional está a apreciar 0,08% para 5.244,28 pontos.

Juros da Zona Euro em queda

Os juros da dívida da Zona Euro seguem em queda nesta segunda-feira, numa altura em que os investidores olham para ativos considerados mais seguros em vésperas de feriado nos mercados. Sendo assim, a taxa de juro a dez anos da dívida alemã - a referência para o bloco central - cai 0,3 pontos base para os -0,259%.



Na semana passada, os juros da dívida de países como a Alemanha e a França com maturidade de uma década tocaram em máximos de uma seis meses, depois de o banco da Suécia ter subido as taxas de juro no país, resgantando-as de território negativo.