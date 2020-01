Os mercados em números

PSI-20 desce 0,31% para 5.247,60 pontos

Stoxx 600 perde 0,30% para 421,79 pontos

Nikkei desvalorizou 0,98% para 23.795,44 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 3,3 pontos para 0,412%

Euro cai 0,08% para 1,1084 dólares

Petróleo em Londres perde 1% para 62,58 dólares o barril

Bolsas europeias caem pela quarta sessão

As bolsas europeias estão a negociar em queda esta quinta-feira, 23 de janeiro, pela quarta sessão consecutiva, depois de um verdadeiro selloff na maioria dos mercados asiáticos, motivado pelos receios em torno do novo vírus na China e do seu impacto económico na segunda maior economia do mundo.

No último dia de negociação na China antes do feriado do Novo Ano Lunar, o Shanghai Composite Index afundou 2,8%, a maior descida de sempre para este dia.

Os investidores receiam que o novo vírus – que já matou pelo menos 17 pessoas e obrigou as autoridades a suspenderem os transportes públicos na cidade de Wuhan – penalize as vendas das empresas e comprometa o crescimento económico do país.

Essas preocupações estão a ditar perdas nos mercados acionistas europeus e a levar os investidores para ativos considerados mais seguros. Neste cenário, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, desliza 0,30% para 421,79 pontos.

Por cá, o PSI-20 cai 0,31% para 5.247,60 pontos, numa altura em que apenas a EDP e a Sonae capital negoceiam com sinal verde.

Juros em queda com aumento da procura por obrigações

A aversão ao risco está a levar os investidores a fugirem dos mercados acionistas e a privilegiarem as obrigações soberanas, que seguem assim com fortes subidas. Consequentemente, os juros (que têm uma evolução oposta às obrigações) seguem em queda na generalidade dos países do euro.

Em Portugal, a yield associada às obrigações a dez anos desce 3,3 pontos para 0,412%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, a queda é de 3,4 pontos para 0,374%. Na Alemanha, os juros da dívida a dez anos deslizam 2,1 pontos para -0,284% e em Itália deslizam 6,4 pontos para 1,280%, depois da subida registada na sessão de ontem, na sequência da demissão de Luigi di Maio da liderança do 5 Estrelas.

Euro cai em dia de BCE

A moeda única europeia está em queda ligeira face ao dólar, num dia em que o mercado aguarda pelo fim da primeira reunião de política monetária do BCE este ano, não esperando, contudo, qualquer alteração.

Além das habituais perspetivas para a economia e inflação, Christine Lagarde poderá ainda abordar o tema do clima e de que maneira o banco central que lidera pode ajudar na tarefa de combate ao aquecimento global através dos investimentos verdes. Um tema que chegou a ser referido pontualmente por Mario Draghi, ex-presidente do BCE.

Petróleo cai mais de 1%

Os receios em torno do novo vírus chinês também estão a penalizar as cotações do petróleo nos mercados internacionais, com os investidores receosos do seu impacto na procura por esta matéria-prima.

Em Londres, o Brent desliza 1% para 62,58 dólares o barril, enquanto em Nova Iorque o West Texas Intermediate (WTI) cai 1,27% para56,02 dólares.

Ouro em baixa ligeira

Apesar dos receios do mercado, o ouro – que valoriza tipicamente em alturas de maior incerteza – segue em baixa ligeira com os investidores a avaliarem os esforços das autoridades para conter a propagação do vírus. Entre as medidas anunciadas destaca-se a suspensão dos transportes públicos na cidade de Wuhan para tentar travar o vírus, o que, na prática, deixará quase isolada uma região com cerca de 11 milhões de pessoas.

O ouro desce 0,17% para1.556,09 dólares enquanto a prata cai 0,72% para 17,7118 dólares.