O aproximar da reunião do BCE está a trazer algum nervosismo à negociação. Apesar de se esperar um lançamento de um pacote de estímulos, a divisão no seio da instituição está a deixar os investidores de pé atrás. O petróleo sobe pela quinta sessão.

Os mercados em números

PSI-20 desce 0,24% para 4.954 pontos

Stoxx 600 perde 0,41% para 384,47 pontos

Nikkei valorizou 0,35% para 21.392,10 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 1,7 pontos base para 0,253%

Euro recua 0,08% para 1,103 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,11% para 62,66 dólares o barril

Bolsas em leve queda a aguardarem sinais do BCE

O dia abriu com algumas nuvens no horizonte, numa altura em que se aproxima a reunião do Banco Central Europeu e, apesar de se esperar que Mario Draghi lance um novo pacote de estímulos sobre a economia da região, a divisão no seio do banco central deixa os investidores na expectativa.





Alguns responsáveis defendem que a entidade liderada por Draghi deve avançar com um novo programa de compra de ativos, enquanto outros acreditam que a economia não está a mostrar sinais de precisar desta medida.