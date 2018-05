Os mercados em números

PSI-20 valoriza 0,17% para os 5.705,10 pontos

Stoxx 600 sobe 0,02% para os 393,30 pontos

Nikkei ganhou 0,53% para 22.838,37 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos caem 1,2 pontos base para os 1,795%

Euro ganha 0,18% para os 1,1829 dólares

Petróleo sobe 0,38% para os 79,58 dólares por barril

Bolsa italiana recupera em arranque morno na Europa

A Europa teve uma abertura morna, com o principal agregador, o Stoxx 600, a somar apenas 0,02% para os 393,30 pontos. Nas restantes praças europeias a tendência semelhante, com a maioria a rondar a linha de água. Destaque para Itália que recupera após as fortes quebras na última sessão. A bolsa italiana valoriza 0,34% para os 13.814,72 pontos, numa altura em que a incerteza política e ameaças do cancelamento da dívida a pagar ao BCE levaram a bolsa italiana a fechar com perdas de 2,31% na quarta-feira.

Por cá, o PSI-20 abriu em queda ligeira mas inverteu nos primeiros minutos de negociação. O principal índice nacional segue a valorizar 0,17% para os 5705,10 pontos, impulsionado pelo banco BCP, e com a indústria papeleira a renovar máximos.

Dívida portuguesa tem primeira quebra da semana

Os juros da dívida nacional com maturidade a dez anos caem 1,2 pontos base para os 1,795%. Esta é a primeira quebra em três sessões, dado que os juros das obrigações nacionais tinham vindo a subir desde o início da semana. As yields da dívida alemã para o mesmo prazo avançam no sentido contrário, com uma subida de 3,0 pontos para 0,636%.

Euro com primeira subida da semana

Após três sessões de perdas, a moeda única europeia ganha 0,18% face à divisa norte-americana, cotando nos 1,1829 dólares. O euro recupera assim algum fôlego, depois de os receios em torno de Itália o terem atirado para mínimos de Dezembro face ao dólar.





Petróleo a roçar a fasquia dos 80 dólares