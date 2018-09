PSI-20 desce 0,27% para 5.376,70 pontosStoxx 600 desliza 0,07% para 383,64 pontosNikkei desvalorizou 0,39% para 24.033,79 pontosJuros da dívida portuguesa a dez anos sobem 1,1 pontos base para 1,882%Euro recua 0,01% para 1,1766 dólaresPetróleo avança 0,2% para 82,03 dólares por barril em LondresA maior parte das praças europeias segue em baixa esta quarta-feira, 26 de Setembro, apesar de tanto as bolsas asiáticas como as norte-americanas terem fechado em alta. Entre o conflito comercial e a decisão da Reserva Federal norte-americana, a tendência dos investidores para já é ligeiramente negativa.Um dos sectores que mais desce, desvalorizando mais de 1%, é o automóvel. Cotadas como a Volkswagen estão a cair mais de 2%. A BMW também desliza depois de cortar previsões de resultados . Este sector é um dos mais vulneráveis aos desenvolvimentos da guerra comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia, depois de Donald Trump já ter ameaçado várias vezes aumentar as tarifas sobre os carros europeus.O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, desvaloriza 0,07% para os 383,64 pontos. O mesmo acontece nas principais praças europeias, incluindo a lisboeta. O PSI-20 desliza 0,27% para os 5.376,70 pontos com o contributo negativo da queda da Galp Energia.Os juros das obrigações norte-americanas dispararam na expectativa de que a Reserva Federal vai aumentar os juros pela terceira vez este ano . A decisão da Fed será anunciada hoje ao final do dia. Para já, os juros da dívida norte-americana a dez anos negoceiam nos 3,08%.Já em Itália os juros das obrigações sobem depois da notícia de que Luigi Di Maio, líder do Movimento 5 Estrelas, um dos partidos da coligação, está preparado para bloquear o Orçamento do Estado para 2019 caso as suas exigências não sejam incluídas na proposta . A taxa a dez anos sobe 3,1 pontos base para os 2,846%.Em Portugal, a dívida a dez anos também está a agravar-se, subindo 1,1 pontos base para os 1,882%.O índice da Bloomberg para o dólar mostra uma subida de 0,02% da divisa norte-americana perante um conjunto de outras moedas. O dólar poderá subir ainda mais no final da tarde com o anúncio oficial da Fed. Se os juros aumentarem, os investidores deverão focar-se em obrigações norte-americanas, o que aumentará a procura por dólares.Já o euro perde 0,01% para os 1,1766 dólares.O petróleo negociado em Londres continua a valorizar, mas a subida é mais ligeira. Hoje a Administração de Informação em Energia divulga os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada. Antecipa-se uma diminuição das reservas de petróleo o que deverá continuar a manter uma trajectória ascendente na cotação do barril.O Brent, em Londres, está a subir 0,2% para os 82,03 dólares, acumulando quatro sessões de subidas. Mas em Nova Iorque o WTI desliza 0,04% para os 72,25 dólares por barril.A negociação do ouro tem estado calma nas últimas semanas, segundo a Bloomberg, com os investidores a incorporar a estratégia de subidas dos juros da Fed. Mas o principal efeito continua a ser a guerra comercial que tem aumentado a procura pelo dólar e prejudicado a evolução da cotação do ouro. Apesar de continuar a desvalorizar, as perdas do ouro têm sido menores. O ouro está a desvalorizar 0,06% para os 1.200,44 dólares por onça.