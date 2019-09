A Europa acordou a negociar com o pé esquerdo, num dia em que os preços do petróleo continuam a escalar após os ataques de ontem a instalações da petrolífera da Arábia Saudita. Os juros de Portugal sobem.

Os mercados em números

PSI-20 desce 0,3% para 5.033,65 pontos

Stoxx 600 perde 0,57% para 389,53 pontos

Nikkei não negociou devido a feriado

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 1,2 pontos base para 0,321%

Euro aprecia 0,01% para 1,107 dólares

Petróleo em Londres sobe 8,62% para 65,43 dólares o barril

Europa cai com dados fracos da China e subida do petróleo

As bolsas europeias abriram a primeira sessão da semana a cair, com os dados industriais da China abaixo do esperado a renovarem os receios sobre a segunda maior economia do mundo. O Stoxx 600, índice que reúne as 600 maiores empresas da região, perde 0,57% para 389,53 pontos.





A travar também esta abertura de sessão está a grande subida do preço do petróleo, depois dos ataques de ontem às instalações da Saudi Aramco, na Arábia Saudita.