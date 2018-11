Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,71% para 4.863,75 pontos

Stoxx 600 ganha 0,34% para 352,26 pontos

Nikkei desvalorizou 0,35% para 21.507,54 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 1,4 pontos para 1,970%

Euro ganha 0,23% para 1,1396 dólares

Petróleo em Londres soma 1,5% para 63,47 dólares o barril

Bolsas europeias sobem pela primeira vez em seis sessões

As bolsas europeias estão a negociar em alta esta quarta-feira, 21 de Novembro, pela primeira vez em seis sessões, depois do sell-off que marcou o dia de ontem nos mercados accionistas, e que afectou sobretudo o sector tecnológico.

Os principais mercados dos Estados Unidos registaram perdas na ordem dos 2%, no dia em que o índice FANG entrou em bear market, devido aos receios dos investidores em torno da capacidade destas empresas continuarem a crescer como até agora. Os receios adensaram-se recentemente com vários sinais que deixam antever uma desaceleração da procura pelo iPhone, o produto-estrela da Apple.

Hoje, o dia é de recuperação na Europa, com o índice de referência, o Stoxx600, a ganhar 0,34% para 352,26 pontos, depois de ter tocado ontem no valor mais baixo desde 26 de Outubro.

A impulsionar está sobretudo o sector automóvel, com destaque para a Renault, que valoriza mais de 2,5%, depois do escândalo relacionado com a detenção do CEO Carlos Ghosn, que penalizou fortemente os títulos.

Por cá, o PSI-20 sobe 0,71% para 4.863,75 pontos, animado sobretudo pela Galp Energia, que ganha 1,66% para 14,69 euros, e pelo BCP, que valoriza 0,95% para 24,37 cêntimos.

Juros descem na Europa

Os juros da dívida da generalidade dos países do euro estão em queda esta quarta-feira, dia em que a Comissão Europeia vai publicar os seus pareceres sobre as propostas de orçamento dos Estados-membros da Zona Euro. As atenções estão centradas no caso italiano, depois de o Governo ter decidido manter o seu orçamento expansionistas, apesar dos alertas de Bruxelas e da ameaça de sanções. Os juros da dívida italiana a dez anos estão a descer 11,0 pontos base para 3,507%.

Em Espanha a yield, no mesmo prazo, cai 1,0 ponto base para 1,636% e em Portugal recua 1,4 pontos para 1,970%, antes de o IGCP voltar ao mercado para uma emissão de dívida a seis e 12 meses. A Alemanha contraria a tendência de alívio, com os juros a subirem 1,9 pontos para 0,370%.

Libra sobe em dia de encontro entre May e Juncker

A libra britânica está a valorizar face ao dólar, no dia em que a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, viaja para Bruxelas para se reunir com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. May vai dar continuidade às negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, na recta final para a assinatura do esboço do acordo, que deverá acontecer na cimeira extraordinária marcada para este domingo, 25 de Novembro.

Nesta altura, a libra soma 0,18% para 1,2811 dólares. Já o euro valoriza 0,23% para 1,1396 dólares.

Petróleo recupera após fortes perdas

Depois de ter chegado a cair mais de 7% na sessão de ontem, o petróleo voltou hoje para terreno positivo, animado pelos dados do Instituto do Petróleo Americano, que mostram que as reservas de crude dos Estados Unidos caíram, inesperadamente, na semana passada.

Os dados são conhecidos antes da divulgação dos números da Administração de Informação de Energia dos estados Unidos, esperada para esta tarde, e que poderão mudar o rumo das cotações.

Nesta altura, o Brent, de Londres, valoriza 1,5% para 63,47 dólares, depois de ter tocado ontem no valor mais baixo desde Dezembro do ano passado, na casa dos 61 dólares. Já o WTI, de Nova Iorque, soma 1,85% para 54,42 dólares.

Ouro sobe em contraciclo com o dólar

O metal precioso, que tem beneficiado do movimento de fuga ao risco por parte dos investidores, está a subir, depois de ter interrompido ontem um ciclo de cinco sessões consecutivas de ganhos.

Nesta altura, o ouro soma 0,19% para1.224,03 dólares, enquanto a prata valoriza 0,67% para 14,4179 dólares.