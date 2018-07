Os mercados em números

PSI-20 desce 0,15% para 5.629,71 pontos

Stoxx 600 ganha 0,56% para 387,12 pontos

Nikkei valorizou 0,43% para 22.794,19 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 0,3 pontos para 1,742%

Euro recua 0,26% para 1,1631 dólares

Petróleo em Londres recua 0,90% para 71,51 dólares o barril

Resultados animam bolsas europeias

As bolsas europeias estão a negociar em alta esta quarta-feira, 18 de Junho, prolongando a tendência positiva dos mercados asiáticos e norte-americanos. Isto depois de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, ter dado sinais positivos sobre a economia norte-americana, no Senado, na terça-feira, assegurando que os Estados Unidos ainda têm pela frente muitos anos de inflação baixa e de robustez no mercado de trabalho.

A contribuir para o optimismo das bolsas estão ainda os resultadas trimestrais das empresas, incluindo a Ericsson, que valoriza mais de 9%, depois de ter revelado contas melhores do que o esperado. O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,56% para 387,12 pontos.

Em Lisboa, o PSI-20 contraria a tendência, com uma descida de 0,15% para 5.629,71 pontos, motivada sobretudo pelo sector do retalho. A Jerónimo Martins desliza 1,5% para 2,955 euros e a Sonae perde 1,36% para 1,018 euros, um dia depois de ter sido revelado que Cláudia Azevedo vai substituir o irmão na liderança da empresa.

Juros portugueses em alta ligeira em dia de emissão

Os juros das obrigações portuguesas a dez anos estão em alta ligeira, no dia em que o IGCP realiza uma emissão de curto prazo, com o objectivo de emitir até 1.750 milhões de euros, e em que serão conhecidos os resultados da última emissão de OTRV. Nesta altura, a yield associada aos títulos a dez anos sobe 0,3 pontos para 1,742%.

Na Europa, o cenário é idêntico, com excepção da Alemanha. Em Espanha, os juros avançam 0,6 pontos para 1,256%, em Itália sobem 1,5 pontos para 2,901%, e na Alemanha recuam 0,9 pontos para 0,337%.

Dólar valoriza pela segunda sessão

A moeda norte-americana está a valorizar face ao euro pela segunda sessão consecutiva, impulsionada pelas declarações do presidente da Reserva Federal Jerome Powell. O líder da Fed assegurou não só que a economia dos Estados Unidos evolui a bom ritmo, como que será possível conter as consequências da disputa comercial. Além disso, antecipou que a autoridade monetária vai continuar com a subida gradual dos juros, tal como previsto.

Petróleo cai antes das reservas

O petróleo segue em terreno negativo nos mercados internacionais, penalizado pela perspectiva de que as reservas de crude dos Estados Unidos aumentaram na semana passada. Os dados serão divulgados pela Administração de Informação de Energia esta quarta-feira.

Nesta altura, a matéria-prima está próxima de mínimos de Abril, em Londres, onde o barril de Brent desliza 0,90% para 71,51 dólares o barril. Já em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI),perde 0,79% para 67,54 dólares.

Ouro em mínimos de um ano

A garantia de Jerome Powell de que os juros nos Estados Unidos vão continuar a subir de forma gradual está a penalizar o ouro, que negoceia esta quarta-feira no valor mais baixo do último ano. O metal amarelo desce 0,29% para 1.224,01 dólares, a cotação mais baixa desde 14 de Julho de 2017, enquanto a prata desvaloriza 0,72% para 15,4616 dólares.