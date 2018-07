Nas bolsas europeias a tendência no final de semana está a ser negativa. As declarações de Trump sobre a Fed pressionam o dólar e a possível demissão do ministro das Finanças italiano está a castigar a dívida do país.

Os mercados em números

PSI-20 desce 0,31% para os 5.600,53 pontos

Stoxx 600 perde de 0,25% para os 385,25 pontos

Nikkei desvaloriza 0,29% para 22.697,88 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos avança 1 ponto base para 1,76%

Euro valoriza 0,27% para 1,1674 dólares

Petróleo em Londres valoriza 0,58% para 73 dólares

Bolsas europeias em queda à espera de tarifas

A Europa pinta-se de vermelho no dia em que terminam as audições para determinar se as importações de automóveis são uma ameaça à segurança nacional dos EUA. Esta pode ser a justificação para Trump impor tarifas de 25% aos automóveis que entrem no país, subindo o tom da guerra comercial com a Europa. Bruxelas prometeu retaliar e anunciou que está a elaborar uma lista produtos a serem taxados caso a Casa Branca avance com penalizações.

O Stoxx 600 apresenta assim uma quebra de 0,25% para os 385,25 pontos, com o sector automóvel a destacar-se com as maiores perdas: é o único a cair mais de 1%.

Por cá, o PSI-20 não é excepção e segue a deslizar 0,31% para os 5.600,53 pontos. A penalizar estão sobretudo EDP Renováveis, BCP e Galp, numa altura em que a Sonangol, accionista (directa ou indirectamente) destas duas últimas cotadas, considera retirar a participação em mais de 20 blocos petrolíferos.

Declarações de Trump pressionam dólar

As críticas de Donald Trump à política monetária seguida pela Reserva Federal está a colocar um travão à tendência altista do dólar, quer está neste final de semana a corrigir dos ganhos recentes. O índice do dólar desce 0,1% e o euro já esteve esta manhã a valorizar 0,27% para 1,1674 dólares.

Em entrevista concedida na quinta-feira à CNBC, o presidente norte-americano assumiu que "não está entusiasmado" com a política de aumento gradual dos juros seguida pela Fed que teme poder colocar em causa a recuperação da maior economia mundial.

Quanto à moeda chinesa, está a recuperar de mínimos de um ano face ao dólar devido à intervenção do banco central para suster a desvalorização da moeda, que transacciona agora em 6.777 yuans por dólar.

Juros de Itália em alta com possível saída do ministro das Finanças

No mercado de dívida soberana europeu o foco volta a estar em Itália, já que surgiram notícias que o ministro das Finanças, Giovanni Tria, pode ser forçado a demitir-se. De acordo com o jornal La Repubblica, os líderes dos partidos que apoiam o Governo estão unidos contra Tria devido às nomeações do ministro das Finanças para o banco estatal CDP.





Com o jovem Governo italiano em crise, os juros da dívida a 10 anos do país avançam 6 pontos base para 2,556%. As obrigações portuguesas estão a ser ligeiramente contagiadas, com a "yield" dos títulos a 10 anos a avançar 1 ponto base para 1,76%. Com o juro das bunds a recuar 1 ponto base para 0,32%, o prémio de risco da dívida portuguesa está a alargar-se para 144 pontos base.





Arábia Saudita impulsiona petróleo