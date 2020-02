Os principais mercados europeus acordaram novamente com quedas expressivas, na ordem dos 3%. Nenhum dos índices escapa à razia e o Stoxx 600, que reúne as cotadas mais valiosas da região, vive a pior semana desde a crise financeira.

Os mercados em números

PSI-20 desce 3,14% para 4.796,76 pontos

Stoxx 600 perde 3,73% para 374,93 pontos

Nikkei desvalorizou 3,67% para 21.142,96 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 5,7 pontos base para 0,416%

Euro avança 0,32% para 1,1036 dólares

Petróleo em Londres cai 2,43% para 50,91 dólares o barril

Europa derrapa novamente

Os principais mercados europeus estão a ter um novo dia com quedas expressivas e estão a ser incapazes de contrariar a tendência negativa, numa altura em que o Stoxx 600, o índice que agrupa as 600 maiores cotadas da região, afunda 3,73% para 374,93 pontos. O índice desvalorizou cerca de 10%, desde o último pico, e encaminha-se para a pior semana desde a crise financeira de 2008.



O motivo para as quedas continua a ser o mesmo. O coronavírus tem-se propagado com maior rapidez do que o esperado para fora do território chinês, principalmente na Europa, e o alarmismo instalou-se, com os investidores a afastarem-se dos ativos de maior risco.