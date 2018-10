Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,86% para 5.085,99 pontos

Stoxx 600 ganha 0,53% para 366,92 pontos

Nikkei valorizou 1,29% para 22.841,12 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 1,7 pontos para 1,923%

Euro recua 0,14% para 1,1558 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,15% para 81,53 dólares o barril

Bolsas europeias sobem pela terceira sessão

As bolsas europeias estão a subir esta quarta-feira, 17 de Outubro, pela terceira sessão consecutiva, prolongando o optimismo da sessão em Wall Street e também dos mercados asiáticos. As bolsas dos Estados Unidos viveram ontem a melhor sessão deste Março, com ganhos acima de 2%, animadas pelos resultados acima do esperado de várias empresas, incluindo grandes bancos como o Goldman Sachs e o Morgan Stanley.

Esse optimismo estende-se hoje à Europa, onde o índice de referência, o Stoxx600, ganha 0,53% para 366,92 pontos, impulsionado sobretudo pelo sector químico e da tecnologia.

Em Lisboa, o PSI-20 sobe 0,86% para 5.085,99 pontos, animado principalmente pelo BCP e grupo EDP. O banco liderado por Miguel Maya valoriza 0,6% para 23,54 cêntimos, a EDP soma 1,89% para 3,178 euros e a EDP Renováveis ganha 1,66% para 8,285 euros.

Juros de Portugal em queda em dia de emissão

Os juros da dívida portuguesa estão a descer pela terceira sessão consecutiva, depois de, na sexta-feira, a agência Moody’s ter subido o rating de Portugal, retirando-o do patamar de lixo. Desde então, os juros têm aliviado, estando hoje a descer 1,7 pontos para 1,923%, no prazo a dez anos.

Esta evolução acontece num dia em que o IGCP vai ao mercado para emitir até 1.250 milhões de euros em dois leilões de Bilhetes de Tesouro (BT) a três e 11 meses.

Em Espanha, no mesmo prazo, a yield desce 1,4 pontos para 1,630%, em Itália recua 5,1 pontos para 3,402% e na Alemanha alivia 1,4 pontos para 0,477%.

Dólar em alta ligeira à espera das actas da Fed

A moeda norte-americana está hoje em alta ligeira, antes de serem divulgadas as actas da última reunião da Fed. Os investidores vão procurar sinais dos próximos movimentos da Reserva Federal, depois dos três aumentos de juros já decretados este ano.

Esta terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a criticar a actuação do banco central, dizendo que está a subir os juros "demasiado rápido" e que constitui a sua "maior ameaça".

Já o euro está a descer 0,14% para 1,1558 dólares, depois de duas sessões consecutivas de ganhos.

Petróleo em alta ligeira antes dos dados das reservas

O petróleo está a negociar em alta ligeira nos mercados internacionais, impulsionados pelos dados divulgados pelo Instituto do Petróleo Americano, que mostram que os inventários desceram em 2,13 milhões de barris na semana passada. Os dados do governo sobre as reservas serão conhecidos esta quarta-feira.

Em Londres, o Brent sobe 0,15% para 81,53 dólares, enquanto em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI), valoriza 0,17% para 72,04 dólares.

Ouro e prata em queda

O ouro segue em baixa ligeira, depois de ter sido impulsionado nas últimas sessões pela tensão entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, e o sell-off nos mercados accionistas que marcou a semana passada.

Nesta altura, o ouro desce 0,14% para 1.223,21 dólares e a prata desvaloriza 0,24% para 14,6283 dólares.