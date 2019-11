Várias cotadas europeias estão a reagir em queda aos resultados apresentados esta manhã, que está a ofuscar mais desenvolvimentos positivos na frente comercial. Os juros das obrigações e as cotações do petróleo sobem pela terceira sessão.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,09% para 5.208,29 pontos

Stoxx 600 desce 0,09% para 403,06 pontos

Nikkei ganhou 1,76% para 23.251,99 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos avançam 1,3 pontos base para 0,238%

Euro valoriza 0,08% para 1,1137 dólares

Petróleo em Londres valoriza 0,4% para 62,38 dólares

Bolsas europeias mistas com tarifas e resultados

As bolsas europeias seguem ainda sem tendência definida, com alguns índices a aliviarem dos máximos da última sessão numa altura em que as ações continuam a evoluir ao sabor dos resultados do trimestre e notícias sobre o potencial acordo comercial entre os Estados Unidos e a China.

O Stox600 desce 0,09% para 403,06 pontos depois de ontem ter tocado em máximos de 2015. Em Wall Street os três principais índices (Dow Jones, Nasdaq e S&P500) atingiram máximos históricos e já hoje as praças asiáticas também evoluíram em alta.

A dar força à negociação europeia está o otimismo face às negociações comerciais entre a China e os EUA, depois do Financial Times ter adiantado que Washington estaria a equacionar remover a imposição das tarifas sobre 112 mil milhões de dólares de bens importados da China e que entraram em vigor em setembro deste ano.



No entanto, a Bloomberg revelou que Xi Jinping, para além da retirada das taxas aduaneiras sobre esses 112 milhões de dólares em produtos chineses, pretende ainda que Donald Trump ceda e reduza as tarifas de 25% em cerca de 250 mil milhões de dólares, que começaram a ser impostas no ano passado.