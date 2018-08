A guerra comercial volta a centrar as atenções dos investidores, que hoje estão atentos à reunião do Banco de Inglaterra. O cenário de agravamento das tarifas à China penaliza as bolsas europeias.

Juros estáveis à espera do Banco de Inglaterra As taxas de juro das obrigações soberanas na Europa seguem estáveis, depois das subidas acentuadas da véspera, que foram motivadas pelo contágio das obrigações japonesas. No dia em que teve lugar a reunião da Fed, a "yield" das obrigações a 10 anos dos Estados Unidos tocaram nos 3% pela primeira vez desde Junho. Esta quinta-feira as atenções dos investidores estão centradas na reunião do Banco de Inglaterra, que deverá anunciar uma subida das taxas de juro para 0,75%. A acontecer, esta será a segunda subida da taxa de referência desde Novembro. A taxa das bunds a 10 anos, que ontem tocou em máximos de sete semanas, cede 0,4 pontos base para 0,473%. A "yield" das obrigações portuguesas com a mesma maturidade recua 0,9 pontos base para 1,779%, pelo que "spread" face à dívida alemã segue praticamente inalterado e acima dos 130 pontos base. Petróleo em Londres abaixo de 73 dólares Depois de duas sessões de quedas acentuadas, as cotações do petróleo estão pouco alteradas esta quinta-feira. O WTI em Nova Iorque caiu 3,5% em duas sessões e está hoje a descer 0,03% para 67,64 dólares. Em Londres o Brent soma 0,12% para 72,48 dólares, recuperando ligeiramente da queda de mais de 2 dólares sentida em duas sessões. A cotação da matéria-prima tem sido pressionada pelos dados que apontam para um aumento da oferta disponível no mercado. Os inventários de crude nos Estados Unidos subiram de forma inesperada e a produção da OPEP aumentou, impulsionada pelo aumento da produção da Arábia Saudita que se aproximou de níveis recorde. Procura de ouro em mínimos de 2009 O ouro está hoje a interromper a sequência de sessões em terreno negativo, que levaram o metal precioso a renovar mínimos de 52 semanas. Isto apesar de ter sido noticiado que a procura de ouro desceu no primeiro semestre para o nível mais baixo desde 2009, com os investidores a procurarem cada vez menos o metal precioso como activo de refúgio. Na sessão desta quinta-feira o ouro está a valorizar 0,2% para 1.218,39 dólares.

PSI-20 desce 0,34% para 5.618 pontosStoxx 600 desvaloriza 0,24% para os 388,91 pontosNikkei desvalorizou 1,02% para 22.512,53 pontosYield 10 anos de Portugal recua 0,9 pontos base para 1,779%Euro recua 0,23% para 1,1633 dólaresPetróleo em Londres sobe 0,12% para 72,48 dólares por barrilNas bolsas europeias praticamente todos os sectores registam quedas, em particular os sectores automóvel e de matérias-primas por serem dos mais vulneráveis à guerra comercial.No arranque da sessão, o Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, perde 0,24% para os 388,91 pontos, desvalorizando pela segunda sessão consecutiva.A Europa está a ser influenciada pela negociação na Ásia onde os índices fecharam no vermelho. A prejudicar a negociação na China esteve o agravamento das tensões comerciais.Isto porque os Estados Unidos preparam-se para aumentar as tarifas aduaneiras de 10% para 25%, o que pode vir a afectar 200 mil milhões de dólares em bens chineses. Tal medida poderá estar no terreno já no próximo mês, segundo a Bloomberg. A China já prometeu uma retaliação. O PSI-20 também segue em baixa , em linha com que acontece nas outras praças europeias. Um dos destaques é a cotada do sector do papel, a Altri, que já perde mais de um por cento. O mesmo acontece às acções da Corticeira Amorim que apresentou resultados ontem. Os lucros da empresa aumentaram 9,2% no primeiro semestre.Na Europa, destaque ainda para as acções da Altice, dona da Meo, desvalorizam mais de 7%. Hoje a empresa divulgou os resultados do segundo trimestre onde se verifica uma queda das receitas da operadora de telecomunicações em Portugal A decisão (esperada) da Reserva Federal manter os juros inalterados deu um impulso do dólar. Esta quarta-feira a Fed manteve os juros directores num intervalo entre 1,75% e 2%, argumentando que a economia está a crescer a ritmo "robusto". No segundo trimestre deste ano o PIB dos EUA aumentou 4,1%.O índice da Bloomberg para o dólar regista uma subida de 0,21% esta quinta-feira. O efeito oposto já se sente na divisa europeia. O euro perde 0,23% para os 1,1633, acumulando já três sessões consecutivas de quedas. A divisa da Zona Euro tocou em mínimos de uma semana.