Os mercados em números

PSI-20 desvaloriza 0,93% para 5.017,45 pontos

Stoxx 600 desce 0,94% para 368,57 pontos

Nikkei desvalorizou 1,63% para 20.601,19 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 0,4 pontos base para 0,85%

Euro avança 0,1% para 1,1140 dólares

Petróleo em Londres cai 1,87% para 65,62 dólares

Trump coloca bolsas no vermelho

Os investidores gostam pouco de surpresas e nas últimas horas receberam uma bem surpreendente por parte de Donald Trump. Habitualmente o presidente dos Estados Unidos ameaça primeiro e toma medidas depois, mas desta vez não foi assim. Sem que nada o fizesse prever, Trump anunciou que os Estados Unidos vão impor tarifas sobre todos os produtos importados do México. A taxa começa a ser aplicada já a 10 de junho nos 5% e pode chegar aos 25% caso o problema da passagem ilegal de imigrantes na fronteira com o México não seja resolvido.



Esta medida representa mais uma escalada na guerra comercial de Trump e aumenta os receios dos investidores com a possibilidade de atirar a economia mundial para uma recessão. Na frente do conflito comercial com a China as notícias também não são positivas, já que Pequim está a preparar a restrição na venda de metais raros aos EUA.





Os investidores estão "finalmente a aperceber-se que a narrativa de uma recuperação da economia mundial no segundo semestre está a dissipar-se rapidamente", disse à Reuters Eleanor Creagh, estratega do Saxo Capital Markets Australia, acrescentando que uma "escalada das tensões comerciais a nível global faz com que as expectativas de crescimento tenham que ser recalibradas, a aversão ao risco vai continuar e a volatilidade deverá subir".