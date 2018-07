Os mercados em números

PSI-20 desce 0,21% para 5.609,04 pontos

Stoxx 600 perde 0,23% para 383,18 pontos

Nikkei valorizou 0,44% para 22.697,36 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos caem 1,8 pontos base para 1,784%

Euro ganha 0,16% para 1,1730 dólares

Petróleo em Londres recua 0,04% para 71,81 dólares o barril

Bolsas europeias em queda ligeira

As bolsas europeias estão a negociar em queda ligeira esta terça-feira, 17 de Julho, pela segunda sessão consecutiva, penalizadas sobretudo pelas telecomunicações. Neste sector, as perdas estão a ser lideradas pela Telenor, que desvaloriza mais de 2%, depois de os seus resultados do segundo trimestre terem falhado as estimativas.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, perde 0,23% para 383,18 pontos.

Na bolsa nacional, o PSI-20 recua 0,21% para 5.609,04 pontos, depois de ter interrompido ontem uma série de três sessões consecutivas de perdas, com uma subida ligeira de 0,02%. A penalizar o principal índice nacional estão sobretudo a Galp Energia, com uma queda de 0,65% para 16,77 euros, e a Nos, que perde 0,58% para 4,822 euros.

Juros na Europa em baixa antes do discurso de Powell

Os juros da dívida portuguesa estão em queda esta terça-feira, acompanhando a tendência da generalidade dos países do euro. A yield associada às obrigações a dez anos recua 1,8 pontos para 1,784%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, os juros descem 1,8 pontos para 1,260%.

Em Itália, a queda é de 3,5 pontos para 2,542% e na Alemanha de 1,0 ponto para 0,790%. Esta evolução acontece num dia em que os investidores aguardam pelo discurso do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, no Congresso, que poderá dar indicações sobre o impacto das tensões comerciais no ritmo de aperto da política monetária.

Euro sobe pela terceira sessão

O euro está a negociar em alta face ao dólar pela terceira sessão consecutiva, com a nota verde a ser influenciada também pela expectativa em torno do discurso do presidente da Fed. A apresentação do relatório semi-anual de política monetária por Jerome Powell acontece um dia antes da divulgação do Livro Bege da Fed com novas previsões para os EUA, que também centrará a atenção dos mercados.

Nesta altura, o euro ganha 0,16% para 1,1730 dólares.

Brent em mínimos de Abril

O petróleo segue a negociar em baixa nos mercados internacionais, depois de ter chegado a desvalorizar mais de 5% na sessão de ontem. A penalizar a matéria-prima está o facto de a Arábia Saudita ter disponibilizado crude adicional aos seus clientes asiáticos, indo assim ao encontro das pretensões dos EUA, que desejam ver mais petróleo no mercado para que os preços desçam.

O Brent, negociado em Londres, cai 0,04% para 71,81 dólares, depois de ter chegado a desvalorizar 0,68% para 71,35 dólares, um mínimo de meados de Abril. Já o West Texas Intermediate (WTI), transaccionado em Nova Iorque, desliza 0,19% para 67,93 dólares.

Ouro sobe após duas sessões de perdas

Depois de duas sessões consecutivas de perdas, o metal amarelo regressou às subidas, impulsionado pela expectativa em torno do discurso de Powell no Congresso. O ouro ganha 0,23% para 1.243,81 dólares, enquanto a prata soma 0,36% para 15,8460 dólares.