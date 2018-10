Os mercados em números

PSI-20 desce 0,28% para 4.992,86 pontos

Stoxx 600 perde 0,14% para 358,43 pontos

Nikkei desvalorizou 1,87% para 22.271,30 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 3,3 pontos para 2,010%

Euro sobe 0,11% para 1,1573 dólares

Petróleo em Londres ganha 0,86% para 81,12 dólares o barril

Acções europeias em mínimos de quase dois anos

As bolsas europeias estão a negociar em queda pela quarta sessão consecutiva, penalizadas por vários focos de tensão que continuam a pesar no sentimento dos mercados: a subida dos custos de financiamento dos Estados Unidos; o impacto da guerra comercial entre os EUA e a China, onde começam a surgir os primeiros sinais de desaceleração (na sexta-feira foi revelado que as vendas de carros registaram a maior descida em sete anos); o orçamento italiano e a crescente tensão entre a Arábia Saudita e o Ocidente, depois do desaparecimento de um jornalista no consulado da Arábia Saudita em Istambul.

Este desaparecimento, que poderá ter sido engendrado pelas autoridades sauditas, está a motivar fortes críticas dos Estados Unidos, que dizem que, caso se confirme a responsabilidade das autoridades do reino, o país deve ser punido.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, perde 0,14% para 358,43 pontos, o valor mais baixo desde Dezembro de 2016.

Na bolsa nacional, o PSI-20 desce 0,28% para 4.992,86 pontos, penalizado sobretudo pela Altri, Galp Energia e Jerónimo Martins. A Galp desliza 0,77% para 15,53 euros, a Jerónimo Martins cede 0,52% para 11,405 euros e a Altri desvaloriza 1,81% para7,59 euros.

Juros de Portugal descem após decisão da Moody’s

Os juros da dívida portuguesa estão a descer em todas as maturidades, depois de a agência Moody’s ter retirado a dívida portuguesa da categoria de investimento especulativo, na sexta-feira, um patamar onde foi colocada em Julho de 2011.

A ‘yield’ associada às obrigações a dez anos desce 3,3 pontos para 2,010%. Em Espanha, os juros recuam 0,2 pontos para 1,673%, em Itália aliviam 5,4 pontos para 3,523%ena Alemanha descem 0,4 pontos para0,493%.

Euro sobe face ao dólar

A moeda única europeia está a negociar em alta ligeira face ao dólar, depois de o governo italiano ter dado novas garantias de que o país não vai sair do euro. "Ninguém precisa de temer uma saída do euro ou da União Europeia, não há perigo nem intenção, porque não foi isso que os italianos nos pediram na eleição", afirmou o vice-primeiro-ministro, Luigi Di Maio.

Nesta altura, o euro sobe 0,11% para 1,1573 dólares.

Petróleo em alta com tensão entre EUA e Arábia Saudita

O petróleo está a negociar em alta nos mercados internacionais, devido à crescente tensão entre a Arábia Saudita, o maior produtor da OPEP, e os Estados Unidos, em torno do desaparecimento de um jornalista no consulado da Arábia Saudita em Istambul.

O presidente dos EUA disse que o seu país pode tomar "medidas muito, muito poderosas, muito fortes" contra o país caso se conclua que o regime foi responsável pelo desaparecimento de Jamal Khashoggi. Já a Arábia Saudita respondeu que está preparada para qualquer medida que lhe seja imposta, e que poderá retaliar com medidas ainda mais duras.

Esta troca de ameaças está a motivar receios no mercado, e a impulsionar os preços da matéria-prima. Em Londres, o Brent sobe 0,86% para 81,12 dólares, enquanto em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI) valoriza 0,59% para 71,76 dólares.

Ouro sobe quase 1%

Esses receios, que estão a penalizar as acções e a impulsionar os preços do petróleo, estão a beneficiar a cotação do ouro, que é um activo de refúgio por excelência. O metal amarelo valoriza 0,93% para 1.228,36 dólares, depois de ter completado, na sexta-feira, a primeira valorização semanal desde Abril. Já a prata ganha 0,89% para 14,7094 dólares.