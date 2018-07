As novas tarifas dos EUA sobre a China aproximam-se e já têm efeitos no mercado cambial. O petróleo também sofre com as decisões de Trump, que continua a pressionar para aumentos de produção.

Os mercados em números

PSI-20 avança 0,32% para os 5533,04 pontos

Stoxx 600 sobe 0,46% para os 381,78 pontos

Nikkei desvalorizou 5,35% para 21546,99 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal avança 2,4 pontos base para os 1,782%

Euro sobe 0,23% para 1,1685 dólares

Petróleo perde 0,42% para os 77,91 dólares por barril em Londres

Europa recupera a força

A Europa abriu em alta, com o Stoxx 600 a valorizar 0,46% para os 381,78 pontos . O sentimento é positivo numa altura em que o banco central europeu considera subir os juros já no próximo mês de Setembro, em vez de adiar até Dezembro, como inicialmente previsto.





Das economias do Velho Continente chegam ainda outras notícias. No Reino Unido, May está com dificuldade em definir os termos do Brexit depois do próprio secretário que nomeou responsável por esta pasta, David Davis, não ter aprovado as directivas propostas pela primeira-ministra britânica. Na Itália, o governo marca o finca-pé com a Europa, ao garantir em entrevista à Bloomberg que vai cumprir itens da sua agenda como a atribuição de um rendimento básico universal e cortes nos impostos.





Por cá. O PSI-20 não é excepção e avança 0,32% para os 5533,04 pontos suportado sobretudo pelo desempenho do BCP, que sobe acima do 1%. Também a Sonae se destaca acima desta fasquia depois de ontem ao final do dia ter sido noticiado que a Sonae Sierra Brasil está em negociações para uma fusão com a brasileira Aliansce.