Os mercados em números

PSI-20 desvaloriza 0,28% para os 5.248,57 pontos

Stoxx 600 cai 0,10% para os 388,72 pontos

Nikkei desceu 0,31% para 21.469,18 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos deslizam 3,7 pontos base para 0,511%

Euro recua 0,02% para os 1,1209 dólares

Petróleo valoriza 0,37% para 64,59 dólares por barril em Londres



Europa abandona trio de "vitórias"

As bolsas europeias seguem em trajetória descendente. O agregador das 600 maiores cotadas do Velho Continente, o Stoxx600, cai 0,10% para os 388,72 pontos, ficando-se pelo vermelho pela primeira vez em quatro sessões.

A abalar os mercados internacionais estão novas declarações de Trump acerca do conflito comercial com a China. O presidente norte-americano relembrou que tarifas podem ser usadas novamente como arma para persuadir os chineses, ao mesmo tempo que lamentou não ter sido atingido um acordo à primeira tentativa – por rejeição da contraparte.



"Temos um longo caminho a percorrer no que diz respeito às tarifas com a China. Temos mais 325 mil milhões de dólares de bens que podemos colocar tarifas, se quisermos", disse o presidente dos Estados Unidos.





Os investidores terão ainda, esta quarta-feira, 17 de julho, acesso a novas pistas sobre o Estado da economia europeia e norte-americana, revelações que condicionarão a atuação dos bancos centrais. Na Europa vai ser divulgada a inflação da zona euro e lá fora a Fed publica o Livro Bege.

Por cá, o PSI-20 alinha na tendência negativa e cai 0,28% para os 5.248,57 pontos. A EDP e o BCP são os "pesos pesados" que se destacam no vermelho.

Juros caem pela terceira sessão

Os juros da dívida portuguesa a dez anos deslizam 3,7 pontos base para 0,511%, marcando a terceira sessão de alívio consecutiva. Hoje é ainda dia de o instituto que gere a dívida pública nacional, o IGCP, regressar ao mercado com uma emissão de curto prazo, a seis meses e um ano. O IGCP procura angariar entre 1.250 e 1.500 milhões de euros. Da última vez que foi ao mercado emitir dívida de curto prazo, o IGCP conseguiu juros ainda mais negativos.

A Alemanha apresenta uma tendência semelhante ao quebrar 2,6 pontos base para os -0,272%, números que colocam o prémio da dívida portuguesa face à germânica nos 78,3 pontos base.

Euro em mínimo de uma semana

A moeda única europeia segue a desvalorizar uns ligeiros 0,02% para os 1,1209 dólares, um registo que dita três sessões de perdas para o euro e o regresso aos níveis a que cotava no passado dia 9 de julho.

A divisa do Velho Continente subjaz ao dólar numa altura em que os investidores aguardam expectantes as declarações da Reserva Federal norte-americana e as respetivas pistas acerca das possíveis descidas de juro este ano. "O dólar deve mover-se numa amplitude reduzida e esta tendência deverá manter-se até que o mercado confirme os resultados da reunião do comité da Fed deste mês", comenta um analista da Sony Financial Holdings, Kumiko Ishikawa, em declarações à Bloomberg.