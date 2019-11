A condicionar a negociação na Europa está o agravamento dos conflitos em Hong Kong. Esta segunda-feira, 11 de novembro, a polícia alvejou um manifestante, o que provocou ainda mais manifestações neste centro financeiro. A tensão na cidade contagiou o índice bolsista que caiu mais de 2% na sessão de hoje.Além disso, o presidente norte-americano fez questão de frisar durante o fim de semana que os EUA ainda não tinham um acordo com a China. Donald Trump garantiu que não irá retirar todas as tarifas que introduziu no último ano e meio, apesar de admitir retirar algumas.No Reino Unido vão ser divulgados os dados do PIB do terceiro trimestre, os quais vão responder à dúvida sobre se a economia britânica entrou em recessão (ou não) após ter contraído no segundo trimestre deste ano.Em Lisboa, o PSI-20 também negoceia em baixa ao perder 0,15% para os 5.296,93 pontos após ter registado a maior subida semanal desde abril. O índice lisboeta está em máximos de meio ano.A subida recente das bolsas e a redução da incerteza a nível mundial tem contribuído para a subida dos juros das obrigações soberanas da Zona Euro. Neste momento, no mercado secundário, tanto os juros espanhóis como os portugueses a dez anos estão a negociar em máximos de julho.Os juros espanhóis a dez anos sobem dois pontos base para os 0,405% - um máximo de meio de julho -, sem reagir de forma significativa aos resultados eleitoral de ontem. A vitória mais curta do PSOE, a recuperação do PP e a subida da extrema-direita foram ao encontro das expectativas.Os juros portugueses a dez anos estão a subir 1,3 pontos base para os 0,33%.O euro está a subir 0,07% para os 1,1026 dólares no arranque da sessão. A Bloomberg escreve que a divisa europeia continuará a ter dificuldades para se fortalecer a não ser que a Alemanha avance com um estímulo orçamental mais forte. O euro também deverá ser condicionado esta semana pelos dados do PIB alemão que serão divulgados esta quinta-feira. A dúvida é se a economia alemã entrou mesmo em recessão no terceiro trimestre e se essa é uma tendência que vai ficar.O "ouro negro" está a retrair-se dos máximos de sete semanas alcançados na semana passada. Os sinais contraditórios da disputa comercial entre os EUA e a China, assim como o agravamento da violência nos protestos em Hong Kong, estão a afetar o sentimento dos mercados financeiros neste arranque de semana.A perspetiva de que haja um acordo comercial parcial entre as duas maiores economias do mundo - o que contribui para haver maior procura por petróleo no futuro - impulsionou o petróleo em mais de 9% desde o início de outubro.Os investidores devem agora aguardar com expectativa pela reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no próximo mês, na qual deverão ser prolongados os cortes de produção correntes.Na sessão de hoje, o WTI, negociado em Nova Iorque, desvaloriza 0,96% para os 56,69 dólares por barril, ao passo que o Brent, que é transacionado em Londres e que serve de referência para as importações portuguesas, desce 0,91% para 61,94 dólares por barril.O metal precioso está a subir 0,36% para os 1.464,19 dólares por onça, recuperando face às perdas da semana passada em que registou a maior queda semanal em três anos.Essa queda foi justificada pelo facto do ouro ser um ativo de refúgio. Numa altura em que os investidores reduziram a aversão ao risco, o ouro ficou penalizado.Mais desenvolvimentos na frente comercial ou dados económicos sobre os EUA e a China poderão influenciar a negociação do ouro nas próximas sessões, escreve a Bloomberg.