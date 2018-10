Abertura "flat" em Wall Street

O índice industrial Dow Jones segue a ganhar 0,06% para 26.643,10 pontos, depois de ontem ter caído 0,75%, naquela que foi a primeira descida em seis sessões.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avança 0,23% para 2.908,18 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite soma 0,20% para 7.894,92 pontos – após ambos terem ontem vivido a pior sessão desde finais de Junho.





Os dados económicos relativos à economia norte-americana continuam a dar sinais de robustez, o que reforça a perspectiva de novos aumentos dos juros por parte da Reserva Federal dos EUA, o que, por sua vez, está a contribuir para a subida das taxas de juro associadas aos títulos soberanos da maior economia mundial.

Este aumento dos juros acaba por ter repercussão no custo de financiamento das empresas que ao aumentar tende a ter impacto negativo nos lucros das mesmas, o que leva os investidores a terem menos apetite pelo mercado accionista.

Esta sexta-feira, novos dados vieram reforçar o estado geral de solidez da economia dos EUA, já que o mercado de trabalho continua a registar uma evolução saudável. A taxa de desemprego baixou para 3,7% em Setembro, um mínimo de 1969. É preciso recuar 48 anos para encontrar um nível de desemprego tão baixo na economia norte-americana.



Foram criados 134 mil postos de trabalho em Setembro, abaixo dos 270 mil empregos criados no mês anterior, de acordo com os números avançados pelo Departamento do Trabalho norte-americano. Tal poderá dever-se, em parte, ao impacto do furacão Florence. A estimativa da Bloomberg era de 185 mil.