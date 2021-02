Acciona considera lançar negócio de renováveis em bolsa e ações disparam

O conselho de administração da Acciona vai debater a hipótese de pôr a cotar em bolsa o seu negócio de renováveis, o que já pôs as ações da empresa mãe a dispararem mais de 10%.





As renováveis são o negócio de maior peso da Acciona. De acordo com a Bloomberg, a Acciona Energia representa entre 70% a 75% do EBITDA da Acciona, podendo ser avaliada em 10,2 mil milhões de euros.





A empresa mãe, a Acciona, já viu as suas ações valorizarem 10,31% para os 137 euros na sequência deste anúncio, atingindo um pico de dezembro de 2007, e segue a subir mais de 9%. A empresa torna-se desta forma a empresa com a segunda maior subida do dia dentro do índice Stoxx600, que agrega as 600 maiores cotadas europeias.





De acordo com os analistas da Alantra Equities, uma oferta pública inicial da unidade de renováveis podem vir a ser "muito boas notícias" para a Acciona, já que permitirá "cristalizar valor, reduzir a alavancagem e aumentar a exposição mediática da unidade".