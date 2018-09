Accionista de referência da Novabase vende posição na empresa

Fernando Manuel Cardoso Malheiro da Fonseca Santos, administrador da Reditus, vendeu 5,02% da Novabase no passado dia 26 de Janeiro, deixando de deter qualquer posição na empresa.

A informação foi divulgada esta quarta-feira, 26 de Setembro, pela tecnológica liderada por João Nuno Bento em comunicado divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Novabase encerrou a sessão de hoje a ceder 0,75% para 2,66 euros.

No primeiro semestre deste ano, a tecnológica registou lucros de 1,4 milhões de euros, uma subida de 15% face a igual período em 2017, excluindo o impacto da mais-valia com a venda da IMS na primeira metade do ano passado.