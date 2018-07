Acções da maior corretora de derivados afundam mais de 30%  

A TP ICAP despediu o CEO e emitiu um alerta sobre os resultados. As acções reagiram em forte queda.

Bloomberg

As acções da TP ICAP estão a afundar na bolsa de Londres depois da maior corretora de derivados do mundo ter anunciado que os resultados vão ficar abaixo do esperado pelos analistas.



Os títulos da TP ICAP afundaram 33% para 282,2 pence, o que de acordo com a Bloomberg representa a descida diária mais acentuada da última década e traduz uma perda de valor de mercado de 1,6 mil milhões de libras.



Em consequência do mau desempenho financeiro da empresa, o CEO John Phizackerley foi demitido, sendo substituído internamente por Nicolas Breteu.



"Ficou claro que era necessária uma mudança na liderança para executar o nosso plano de crescimento a médio e longo prazo e o processo de integração", afirmou o chairman da empresa.



O aumento dos custos com a regulação e o insucesso com a aquisição da Tullett Prebon há dois anos justificam os resultados abaixo do esperado da corretora que opera em 24 países.