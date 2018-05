Acções do BPI disparam 22,67% e atingem valor da contrapartida do CaixaBank

O CaixaBank propôs e o mercado respondeu. As acções do BPI atingiram os 1,45 euros, o valor da oferta do banco espanhol anunciada este domingo. Os títulos dispararam 22,67% na sessão desta segunda-feira.





A decisão ainda tem de ser aprovada em assembleia-geral e pelos reguladores, mas a vontade do CaixaBank é retirar o BPI da bolsa. O banco anunciou essa decisão este domingo, em comunicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), depois de ter adquirido mais 8% do BPI ao comprar a participação da Allianz.







"É intenção do CaixaBank requerer, nas próximas semanas, ao presidente da mesa da assembleia-geral do Banco BPI uma reunião para aprovar a perda de qualidade de sociedade aberta do Banco BPI", anunciou o accionista maioritário. Para conseguir esse objectivo, o CaixaBank planeia oferecer 1,45 euros por cada acção, o mesmo valor que as acções já atingiram na sessão desta segunda-feira.





Se se concretizar, o CaixaBank ficará com a totalidade de capital do banco liderado por Pablo Forero. Os 1,45 euros correspondem à mesma contrapartida oferecida à Allianz. O preço implica um prémio de 27,9% face à oferta pública de aquisição (OPA) lançada no ano passado.





Em Fevereiro do ano passado, o BPI deixou o PSI-20, uma vez que a liquidez era diminuta, mas continuou em bolsa. Isto aconteceu depois da Oferta Pública de Aquisição (OPA), que permitiu ao CaixaBank ficar a deter 84,52% do capital do banco português. Desta vez, o BPI deverá mesmo sair da praça lisboeta.