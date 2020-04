A empresa sofreu uma quebra de 24,6% nos lucros anuais, tendo reduzido o dividendo ilíquido de 0,112 euros para 0,083 euros.



Os acionistas elegeram também os órgãos sociais, com Cristina Novais a passar a integrar o conselho de administração, que assim passa de quatro para cinco elementos.



Os acionistas aprovaram todas as propostas apresentadas pelo conselho de administração, que optou por manter a distribuição de dividendos apesar das recomendações de várias entidades para que as empresas suspendessem esses pagamentos face ao impacto económico da pandemia de covid-19.

Os acionistas da Sonaecom aprovaram esta quarta-feira, em assembleia-geral, a distribuição de um dividendo ilíquido de 0,083 euros por ação, conforme proposto pelo conselho de administração, informou a empresa em comunicado enviado à CMVM.No total, a Sonaecom irá distribuir pelos acionistas um valor de 25.841.223,07 euros, o que corresponde a 50% dos resultados líquidos obtidos no ano passado.