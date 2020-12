Dados económicos levam Europa a máximos de fevereiro e euro já negoceia acima de 1,22 dólares

há 31 min. 09h33

Dados económicos positivos levam Europa a máximos de fevereiro

As principais praças europeias seguem sólidas no verde, num dia animado por dados económicos positivos e pela perspetiva de estímulos nos Estados Unidos.





O índice que agrega as 600 maiores cotadas da Europa, o Stoxx600, avança 0,91% para os 396,41 pontos, mas grande parte das praças ultrapassam mesmo a barreira do 1%, como é caso de Frankfurt, Londres, Amesterdão e Atenas. Para o Stoxx600 é a terceira sessão consecutiva no verde e dia de chegar a um novo máximo, de 26 de fevereiro.





A ajudar ao sentimento estão dados económicos positivos na Europa, em particular em França e na Alemanha. O Purchasers’ Management Index destes dois países melhorou, com a Alemanha a atingir os 52,5 em dezembro, face à estimativa de 50,5, impulsionado sobretudo pelo segmento industrial, nos 58,6, enquanto os serviços se ficaram pelos 47,7. Apesar de também nos serviços o número ter surpreendido pela positiva, significa ainda contração, pois situa-se abaixo da fasquia dos 50. Em França, a estimativa de dezembro marca 49,6, distanciando-se dos 40,6 anteriormente estimados. No conjunto da Zona Euro, a estimativa rápida deste mês aponta para os 49,8, acima dos esperados 45,7, e portanto também muito perto da expansão.





Olhando aos setores, o da banca é aquele que mostra uma maior fraqueza, num dia em que o Banco Central Europeu levantou a proibição de distribuir dividendos mas impor limites apertados aos payouts, de forma a preservar a solidz das instituições em contexto pandémico.





Do outro lado do atlântico, chega ainda a confiança em relação a novos apoios à economia. Hoje, a Fed termina dois dias de reunião e espera-se que apresente uma postura branda. Isto, ao mesmo tempo que o pacote de estímulos orçamentais nos Estados Unidos parece estar a avançar.