Bolsas sobem apesar de ameaça de segunda vaga. Petróleo recua e juros sobem

17:04

Europa enxuta no verde apesar da nova onda de covid-19

As principais praças europeias ascenderam em terreno positivo no meio de tormentas no que toca à pandemia.





Os investidores mostram-se confiantes no regresso à normalidade, um caminho que acreditam que continuará a ser percorrido apesar dos mais recentes dissabores. A pandemia de covid-19 está a ressurgir em países como a China e o Irão, e nalguns estados dos Estados Unidos e do Brasil batem-se recordes no número de infetados.





Esta nova onda é, apesar de tudo, contrariada pelo ímpeto de entidades como a Fed ou o governo norte-americano, que dão esperança aos investidores com o reforço dos estímulos. A Fed vai comprar dívida às empresas e os Estados Unidos devem investir um bilião de dólares em infraestruturas.





O Stoxx600, o índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, valorizou 0,68% para os 365,80 pontos, acompanhado no verde por Frankfurt, Londres, Paris, Amesterdão e Lisboa - onde o PSI-20 somou 0,41% para os 4.450,47 pontos.



"A volatilidade está, com certeza, para ficar e provavelmente até ao fim do ano", comentaram os analistas da Glenmede Trust, em declarações à Bloomberg. "Estamos a lidar com algo que não é económico na sua natureza, qualquer pessoa que pense que consegue precer o caminho do vírus está certamente a enganar-se".