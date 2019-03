Ações da Nos sobem mais de 3% após aumento nos lucros e dividendo

Num dia negativo na bolsa nacional, as ações da Nos atingiram o nível mais elevado desde 13 de fevereiro.

Os resultados de 2018 da Nos, bem como a proposta de dividendos, estão a ser bem recebidos pelos investidores, com as ações da operadora de telecomunicações em alta acentuada numa sessão de quedas na bolsa portuguesa.

As ações da Nos valorizam 3,02% para 5,465 euros e chegaram a negociar durante a sessão nos 5,495 euros, um máximo desde 13 de fevereiro. Esta subida surge numa sessão negativa na praça portuguesa, com o PSI-20 a descer 0,33% e apenas duas cotadas do índice em alta.

Esta variação mostra que os investidores ficaram agradados com os resultados e dividendos anunciados esta manhã pela operadora liderada por Miguel Almeida.





A Nos reportou um resultado líquido consolidado de 141,4 milhões de euros em 2018, o que correspondeu a um aumento de 15,8% face ao ano precedente, que ficou ligeiramente acima das expectativas do mercado, já que os analistas apontavam para um crescimento de 15% dos lucros da operadora de telecomunicações.

O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) aumentou 2,8% para 591,8 milhões de euros, num ano em que a operadora conseguiu aumentar o número de serviços em 2,1%, com adições líquidas de 193 mil no ano passado.

A impulsionar as ações estará também o anúncio da proposta de remuneração aos acionistas, já que o dividendo a pagar aumenta 16,7% para 35 cêntimos por ação.

A Nos vai pagar aos acionistas cerca de 180 milhões de euros, um valor que, tal como no ano passado, supera os resultados líquidos obtidos (o "payout" é de 127%).





Tendo em conta a cotação de quinta-feira da Nos, este dividendo apresenta uma rendibilidade de 6,6%, o que mantém a operadora com uma das cotadas portuguesas com "dividend yield" mais elevado.