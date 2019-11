Com a valorização desta sessão, a cotada atinge máximos de 20 de agosto. A Nos já esteve a valorizar 5,65%, o que representa a maior subida intradiária desde 16 de outubro de 2018, segundo os dados disponibilizados pela Bloomberg.Além disso, os títulos da empresa de telecomunicações estão a ser mais negociados do que o habitual. Já trocaram de mãos mais de 417 mil ações na primeira hora de negociação, o que compara com uma média diária (durante toda a sessão) de 473 mil títulos negociados.A Nos obteve um resultado líquido de 138,1 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, o que representa um crescimento de 10,4% face ao mesmo período de 2018.Os lucros saíram ligeiramente acima previsões dos analistas consultados pela Bloomberg, que apontavam para 43,9 milhões de euros de lucros no terceiro trimestre. Entre julho e setembro a empresa atingiu lucros de 47,9 milhões de euros.Nos primeiros nove meses do ano as receitas totais cresceram 1,5% para 1.185,2 milhões de euros e o EBITDA aumentou 2,8% para 505,3 milhões de euros. Os clientes de telecomunicações móveis subiram 1%, os de TV por subscrição aumentaram 2,6% e na banda larga o aumento foi de 2,7%.Do lado dos custos, os totais aumentaram 0,6% para 679,8 milhões de euros (abaixo do aumento das receitas), beneficiando com a descida dos custos indiretos.