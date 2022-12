Ações da Sonaecom escalam mais de 20% no arranque da sessão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As ações da Sonaecom foram suspensas de negociação na tarde de quarta-feira, tendo o conselho de administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) justificado que aguardava "divulgação de informação relevante ao mercado".

Sonae lançou uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a parte do capital da Sonaecom que ainda não controla, sendo o objetivo da "holding" liderada por Cláudia Azevedo retirar a Sonaecom de bolsa. A empresa oferece 2,50 euros por cada título da empresa dedicada às áreas de tecnologia, media e telecomunicações, indicando que o valor será "será ajustado em caso de distribuição de dividendos, reservas ou outro".



Atualmente a Sonae já detém 88,36% do capital social da Sonaecom e 89,97% dos direitos de voto. No caso de a OPA permitir ultrapassar uma participação de 90% dos direitos de voto, a Sonae recorrerá ao mecanismo de aquisição potestativa, resultando na exclusão da negociação das ações em mercado.

