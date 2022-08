Ações de empresas chinesas impulsionadas por acordo EUA-China sobre auditoria

As ações das empresas chinesas listadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque registaram fortes ganhos, face a informações de que Pequim e Washington estão próximos de um acordo sobre as regras de acesso a auditoria.Na quinta-feira, o índice Nasdaq Golden Dragon, que inclui as empresas chinesas listadas nos EUA, fechou com uma subida de mais de 6%. As ações da gigante tecnológica Alibaba subiram 8%. O portal de comércio eletrónico JD.com e o motor de busca Baidu subiram 11% e 8%, respetivamente.Estas empresas estão sob ameaça de serem excluídas do mercado norte-americano de capitais por não fornecerem acesso aos arquivos de auditoria.As regras, introduzidas em 2020, aprofundaram as tensões entre Washington e Pequim, que não permite que reguladores estrangeiros inspecionem auditorias das empresas chinesas.No entanto, a imprensa internacional avançou na quinta-feira com a possibilidade de Estados Unidos e China alcançarem um acordo.Em abril, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC, na sigla em inglês), que regula os mercados financeiros do país, disse que vai mudar as leis de confidencialidade, que impedem as empresas chinesas listadas no exterior de fornecer informações financeiras confidenciais a reguladores estrangeiros.O país asiático proibia reguladores estrangeiros de inspecionar a contabilidade das empresas locais, citando preocupações com a segurança nacional. A CSRC disse que as regras existentes, que foram atualizadas pela última vez em 2009, estão desatualizadas.A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) disse, no início do ano, que as empresas da China tinham três anos para fornecer documentos de auditoria detalhados, o que levou a uma forte queda das respetivas ações.Existem cerca de 270 empresas chinesas listadas nos EUA, com uma capitalização de mercado combinada equivalente a mais de dois biliões de euros.O índice Golden Dragon China perdeu cerca de metade do valor no ano passado.Nos últimos anos, os empresários do setor privado da China, que estão em grande parte excluídos do sistema financeiro chinês, controlado pelo setor estatal, acederam a milhares de milhões de dólares no exterior.