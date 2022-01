Ações de operadora de jogo em Macau caem após detenção de copresidente

As ações da Macau Legend caíram 19,3% durante a sessão desta segunda-feira da Bolsa de Valores de Hong Kong, após a detenção do copresidente e acionista maioritário da operadora de casinos em Macau.No final da sessão, antecipada para hora do almoço, devido ao Ano Novo Lunar, que começa a 01 de fevereiro, as ações da Macau Legend valiam apenas 0,46 dólares de Hong Kong (0,05 euros).Este resultado surge um dia após a Polícia Judiciária de Macau ter anunciado a detenção de dois empresários por suspeitas de exploração ilícita do jogo, branqueamento de capitais e associação criminosa.Logo no domingo, a Macau Legend confirmou que um dos detidos é Levo Chan Weng Lin, copresidente da operadora e líder do grupo Tak Chun, que possui uma licença para operar como 'junket' (angariador de apostadores).Num comunicado à bolsa de Hong Kong, a Macau Legend defendeu que a detenção não tem qualquer ligação à empresa, sendo "relacionada com os assuntos pessoais" de Levo Chan, e garantiu que o incidente não vai afetar as operações do grupo.Ainda assim, a Macau Legend anunciou esta segunda-feira que o empresário tinha apresentado a demissão de todos os cargos que ocupava na operadora, "para evitar distrações" que pudessem prejudicar o grupo.Num comunicado divulgado esta segunda-feira, o Ministério Público de Macau revelou que Levo Chan ficou em prisão preventiva, enquanto outros três arguidos ficaram sob termo de identidade e residência.A decisão do juiz de instrução criminal foi justificada com "a gravidade da natureza dos crimes" e para "evitar que (...) fujam de Macau e perturbem as diligências de investigação".Além de operar vários casinos em Macau, a Macau Legend está também a desenvolver um projeto turístico ao largo da Praia, capital de Cabo Verde. Em setembro a empresa disse que a construção da primeira fase do complexo estava "perto da conclusão".A indústria do jogo em Macau já levara um duro golpe em novembro de 2021, após a queda do maior angariador de apostas VIP do mundo, a Suncity. As autoridades de Macau decretaram então a prisão preventiva do diretor executivo do grupo, Alvin Chau.Poucos dias depois, a Suncity anunciou o fim das suas operações relacionadas com os 'junkets', já depois de a 30 de novembro ter encerrado as suas salas de jogo VIP em Macau, sendo que o grupo estava presente em mais de 40% dos casinos do território.No caso de Alvin Chau, o Ministério Público verificou a existência de indícios suficientes da prática dos crimes de participação em associação criminosa, chefia de uma associação criminosa, branqueamento de capitais e de exploração ilícita do jogo.Os casinos de Macau terminaram 2021 com receitas de 86,8 mil milhões de patacas (9,5 mil milhões de euros), um aumento de 43,7% em relação ao ano anterior, mas muito longe dos 292,4 mil milhões de patacas (cerca de 30 mil milhões de euros) registados em 2019, antes do início da pandemia de covid-19.