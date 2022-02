Ações do BCP disparam mais de 6,5% a reagir a mexidas no preço-alvo

As ações do BCP estão em destaque entre as cotadas do índice de referência nacional, tendo chegado a subir mais de 6,5% na manhã desta sexta-feira. Os títulos da empresa estão a valorizar no dia a seguir à subida de preço-alvo feita esta quinta-feira pela AlphaValue.

Os analistas da AlphaValue subiram o preço-alvo dos títulos do banco para 0,23 euros (em comparação com os 0,22 euros atribuídos no "research" anterior), vendo por isso um potencial de valorização de 36,18% face à cotação de fecho na sessão de quinta-feira (0,1689 euros).

O "price-target" apontado pela equipa liderada por David Grinsztajn ficou, assim, acima dos 0,19 euros atribuídos pelo consenso do mercado.



De acordo com os dados compilados pela Bloomberg, nove analistas apontam para uma recomendação de "comprar", quatro para "hold" e dois para "vender".

O BCP é a cotada que lidera os ganhos em Lisboa, em contraciclo com o setor da banca, que está a recuar 0,5% na Europa. Os títulos do banco português chegaram a avançar 6,51% em Lisboa, a cotar nos 0,1799 euros, próximos de um máximo de fevereiro de 2020. Nesta altura, seguem a valorizar 5,39% para 0,1790 euros.