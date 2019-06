Ações do setor de ouro atraem 12 mil milhões com escalada comercial

O nervosismo causado pela guerra comercial derrubou os mercados acionistas, mas o ouro saiu a ganhar. Os preços do ouro ultrapassaram a marca de 1.300 dólares por onça no dia 31 de maio, quando o presidente Donald Trump disse que planeava impor uma tarifa de 5% sobre todos os produtos mexicanos. As cotações do ouro continuaram a avançar e o índice do setor de ouro global S&P/TSX já ganhou 12,5 mil milhões de dólares em valor de mercado nos últimos três dias, segundo dados compilados pela Bloomberg.

As ações de mineradoras de ouro têm sido uma aposta mais segura do que as matérias-primas para os investidores no Canadá este ano. O Índice de Ouro acumula uma valorização de 6,3% em 2019, enquanto as matérias-primas subiram apenas 5%, o pior desempenho entre onze setores no índice de referência do Canadá.

Os estrategas de mercado recomendam que os investidores permaneçam na defensiva num ambiente de receio sobre o impacto da escalada comercial. O estratega Keith Edwards, da Haywood, disse que uma maneira de fazer isso é fazer aplicações em ouro e em ações de mineradoras do metal. Algumas das mineradoras de ouro com melhor desempenho este ano são empresas de média dimensão, como a Alacer Gold, com uma subida de 63%, a Semafo, com uma valorização de 58%, e a Alamos Gold, que já subiu 42% desde janeiro.

Os desafios macro terão de perdurar para que o ouro realmente supere outras classes de ativos. "Poderemos estar no início de um ciclo de outperformance", disse Martin Roberge, estratega de portefólio da Canaccord. Roberge recomenda uma posição overweight para ações do setor de ouro por enquanto, mas diz que o investimento "pode perder o seu brilho" se os preços ultrapassarem 1.360 dólares por ação.