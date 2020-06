Ações europeias prolongam perdas com receios de nova vaga de infeções. Petróleo derrapa 3%

09:13

Europa instável após tombo de ontem em todo o mundo

As principais praças europeias acordaram a ressacar do tombo robusto de ontem em Wall Street, depois de os três maiores índices dos Estados Unidos terem registado uma queda em torno dos 6% - a maior desde meados de março.



Hoje, o Stoxx 600 abriu a negociar em leve queda, resvalou para território positivo, e regressou agora ao "vermelho". Por esta altura cai 0,18% para os 352,42 pontos. Ontem, o índice pan-europeu que reúne as 600 maiores cotadas da região caiu 4%, naquela que foi a maior perda desde 23 de março.



Muitos dos setores que têm sido devastados nas últimas sessões, como é o caso da banca ou do setor automóvel, seguem hoje a valorizar.



A liderar as perdas no "velho continente" está o londrino FTSE, que leva uma desvalorização de 0,43%, num dia em que se anunciou uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido. Em abril contraiu 20,4% em abril, uma queda mensal recorde, segundo o Gabinete Nacional de Estatísticas (ONS).



Os receios de que as bolsas têm subido demais, numa altura em que o mundo atravessa uma pandemia e proliferam os conflitos sociais - promovidos pelas desigualdades raciais -, estão a levar os investidores a pensar duas vezes antes de arriscar, trazendo os receios de uma grande correção para cima da mesa.



O Stoxx 600 acumula um ganho de 26%, desde o dia 18 de março, quando atingiu mínimos.