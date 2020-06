Ações recuam com aumento dos casos de covid-19 nos EUA e América Latina

07:41

Futuros dos EUA e da Europa recuam, após Ásia ter tocado em máximos de 4 meses

Os futuros das ações dos Estados Unidos e também da Europa recuam dos ganhos dos últimos dias, apontando para um início de sessão com menos força.



Isto, apesar de durante a madrugada em Lisboa, os principais índices do continente asiático terem tocado em máximos de quatro meses, com os investidores animados com a reabertura das economias locais, mesmo que o número de novos casos com covid-19 continue a aumentar.



Por esta altura, os futuros do norte-americano S&P 500 seguem na linha de água, enquanto que os futuros do europeu Stoxx 50 - que reúne as 50 maiores cotadas da região - perde 0,7%.



Ainda assim, o índice geral MSCI para a Ásia e o Pacífico, excluindo o Japão, subiu 0,5%, atingindo um máximo desde que a pandemia se começou a fazer sentir, no início de março.



Na Coreia do Sul, o índice valorizou 1,5%, enquanto que na China se registou uma subida de 0,2%. No Japão e em Hong Kong os índices perderem 0,4% e 0,1%, respetivamente.



As notícias sobre o coronavírus não foram animadoras, com vários estados dos EUA a verem o número de novas infeções subir para recordes e o número de mortos na América Latina a ultrapassar os 100.000 na terça-feira.



A União Europeia está mesmo preparada para barrar os viajantes dos EUA por causa do aumento de casos no país, colocando-o na mesma categoria que Brasil e Rússia, de acordo com o New York Times.