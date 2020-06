Bolsas e petróleo escalam com queda surpresa do desemprego nos EUA

05 de junho de 2020 às 07:29

Europa e EUA prolongam otimismo da sessão asiática

As bolsas asiáticas subiram esta sexta-feira, completando a segunda semana consecutiva de ganhos, com as ações a beneficiarem da reabertura gradual das economias. No Japão e Coreia do Sul, a sessão foi de ganhos, enquanto em Hong Kong e Austrália as subidas foram mais ligeiras.





Da mesma forma, os futuros das ações da Europa e Estados Unidos apontam para um início de sessão positivo, depois das perdas registadas na quinta-feira.





Ontem, as ações globais recuaram de máximos de três meses, depois de uma série de subidas alimentada pelos estímulos dos bancos centrais e governos às economias e às perspetivas mais otimistas para a recuperação.





No entanto, continua a haver focos de tensão no horizonte, como a deterioração das relações entre os Estados Unidos e a China, que pode pôr em causa o acordo comercial alcançado no início do ano.





Além disso, os investidores estão a aguardar os planos dos EUA para a próxima ronda de estímulos, mas a administração Trump adiou as discussões previstas para esta semana.