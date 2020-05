fundo Atlantic Pacific Australian Equity

Após semanas de sono interrompido, o seuregistava um ganho de 23,6% entre março e abril, tornando-o um dos raros "hedge funds" que ganharam dinheiro nos dois meses.

Em março, vários pessimistas ganharam fortunas ao apostar na queda das ações, mas acabaram por perder dinheiro em abril, quando os estímulos do governo impulsionaram as ações.





Globalmente, apenas 13% dos hedge funds ganharam dinheiro nestes dois meses, segundo dados compilados pela Bloomberg. Alguns deles mostraram características semelhantes: a capacidade de negociar em diferentes geografias ou classes de ativos e extrema vigilância em relação ao acompanhamento de posições.





"Geralmente sou bastante conservador", disse Bryon, que gere cerca de 33 milhões de dólares australianos (22 milhões de dólares dos EUA). O gestor prefere empresas com fundamentos sólidos, que reestruturaram custos e se recapitalizaram através de emissões de ações ou empréstimos.





Bryon diz que observa 24 horas por dia, 7 dias por semana se há sinais de que o vírus possa voltar a fechar as economias que começaram a reabrir, como a China. Essa atenção permitiu que saísse e entrasse rapidamente de certas ações, como a gigante de games Aristocrat Leisure, cujas ações caíram 36% em março e subiram 20% em abril.





Ashvin Murthy, diretor de investimentos do fundo AVM Global Opportunity entregou um retorno anual de 9,9% desde o início do fundo, em 2016, abaixo dos ganhos exagerados por alguns pares.





Dormir melhor é o objetivo

Para Murthy, que administra cerca de 50 milhões de dólares de clientes, fazer apostas menores do que as habituais na direção certa resultou em retornos maiores, graças à volatilidade do mercado. Atualmente, está focado em muitos títulos públicos e com posições em dinheiro.





No fim de fevereiro, conseguiu lucrar ao vender ações e com posições compradas no dólar. No fim de março, quando a Reserva Federal começou a adotar medidas para aumentar a liquidez, comprou ouro e títulos com grau de investimento.