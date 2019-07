Açores querem emitir 223,5 milhões de euros em obrigações a 10 anos

A Região Autónoma dos Açores mandatou duas instituições financeiras para lançar uma emissão de obrigações a 10 anos, cujo montante poderá ascender a 223,5 milhões de euros, de acordo com a Bloomberg, que cita fontes próximas da operação, que pediram anonimato por não estarem autorizadas a falar sobre a operação.

A Região Autónoma dos Açores mandatou o Beka Finance e o Credit Agricole CIB para explorarem o lançamento de uma emissão de obrigações a 10 anos, cuja concretização e preço estão sujeitos às condições de mercado, revela a Bloomberg.

A Região conta com uma notação financeira de Ba1, por parte da Moody’s, o que coloca o rating no patamar do "lixo". Já a Fitch tem uma nota de BBB-, um nível acima do nível de investimento especulativo.

A publicação da notícia surge dois dias depois de a Fitch ter elaborado um relatório sobre a Região, nota que foi divulgada esta quinta-feira, 4 de julho.

A agência de notação financeira refere que o rating dos Açores tem por base a previsão de que o produto interno bruto (PIB) da região cresça cerca de 2,8% ao ano, "levando a um crescimento semelhante das receitas operacionais". Já a despesa operacional deverá aumentar entre 2,5% e 2,6%, segundo a Fitch.