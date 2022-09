Administrador do BdP Luís Laginha de Sousa vai liderar a CMVM

Luís Laginha de Sousa, atual administrador do Banco de Portugal, vai substituir Gabriel Bernardino na presidência da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), avança esta quarta-feira o "Eco" . Gabriel Bernardino apresentou a demissão em março, por motivos de saúde, e desde então o cargo tem estado por preencher.O jornal avança que o nome de Luís Laginha de Sousa não terá ainda sido enviado para a Cresap, a entidade que faz a avaliação das nomeações para organismos públicos. Trata-se, no entanto, de uma escolha direta do ministro das Finanças, Fernando Medina, apesar de o Ministério se recusar a confirmar essa nomeação.Luís Laginha de Sousa é licenciado em Economia, pela Universidade Católica, e MBA na mesma instituição. Esteve na Euronext Lisbon, entre 2005 e 2016, antes de chegar ao Banco de Portugal para um mandato que termina este mês. A escolha pode, porém, suscitar reservas por não cumprir a regra da "alternância de género".