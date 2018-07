Administradores da Raize venderam acções nos primeiros dias e compraram depois

Os três administradores da Raize têm estado activos na compra e venda de acções da mais recente cotada da bolsa portuguesa, tendo alienado nas primeiras sessões e comprado nas seguintes, revelam comunicados enviados para a CMVM.





José Maria Antunes dos Santos Rego vendeu 16.998 acções da Raize no primeiro dia em que as acções negociaram em bolsa, a 2,20 euros cada uma, e alienou a mesma quantidade no dia seguinte, a 2,40 euros cada. Na sessão de 26 de Julho comprou 3.500 acções a 2,32 euros cada.