Agência federal dos EUA vai leiloar fração de uma bitcoin. Preço da moeda em máximos históricos

Este "rally" está a ser alimentado pela entrada de investidores institucionais, derrotando a ideia de que esta criptomoeda seria apenas um objeto para os investidores amadores. Desde a Square, a Microstrategy até à Tesla, várias têm sido as empresas que têm comprado bitcoins como parte do seu portefólio de investimento.

Atualmente, cerca de 6,5% de todas as bitcoins que estão em circulação pertencem a investidores institucionais, o que equivale a quase 1,4 milhões de bitcoins ou a qualquer coisa como 74 mil milhões de dólares.

Para além de empresas cotadas em bolsa, estão entre este grupo de investidores também empresas privadas ou ETF ("

exchange-traded fund"), que são fundos de investimento negociados como se fossem ações.





A General Services Administration, uma agência federal dos Estados Unidos, vai leiloar uma fração de uma bitcoin na próxima semana, numa altura em que o preço da criptomoeda está novamente em máximos históricos acima dos 60 mil dólares.A partir desta segunda-feira, dia 15 de março, a agência que regularmente organiza leilões com ativos estatais excedentários - como móveis de escritório, autocarros para as escolas, entre outras coisas - está a leiloar uma parte de uma bitcoin de 43 mil dólares."Este leilão é a primeira vez que a criptomoeda será disponibilizada para venda pública através de leilões e é a única criptomoeda que caiu sob a alçada da Administração de Serviços Gerais dos Estados Unidos", disse um porta-voz da GSA, num comunicado enviado ao The Washington Post.Esta operação surge numa altura em que o preço da bitcoin está novamente a negociar em máximos históricos, acima dos 60 mil dólares por unidade, depois de uma correção nas últimas semanas. Este ano, a caminhada da bitcoin tem sido feita a passos largos, tendo mais do que duplicado o seu valor face ao ano passado.A GSA não revelou a origem desta bitcoin, alegando motivos de proteção de privacidade.