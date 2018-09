AIE alerta para mais subidas no preço do petróleo

Bloomberg

A Agência Internacional de Energia (AIE) lançou hoje o alerta sobre a potencial descida da oferta no mercado petrolífero, caso as descidas dos fornecimentos no Irão e na Venezuela não sejam compensadas por outros produtores.



"As coisas estão a apertar", afirma a AIE no relatório mensal, onde acrescenta que "se as exportações do Irão e da Venezuela continuarem a cair, os mercados podem apertar e os preços do petróleo podem subir" a menos que ocorram aumentos de produção noutros locais.



Mesmo antes de entrarem em vigor, as sanções dos Estados Unidos ao Irão já começaram a provocar uma redução "significativa" nas exportações de petróleo por parte deste país do médio oriente. A pressão sobre o Irão vai aumentar e a crise económica na Venezuela levou a produção petrolífera neste país para mínimos de várias décadas.



Com estes dois países a colocarem menos petróleo no mercado, permanece incerto se os países membros da OPEP, como a Arábia Saudita, vão compensar esta quebra, refere a AIE.



A Arábia Saudita aumentou a produção em 70 mil barris no mês de Agosto, para 10,42 milhões de barris diários, o que se situa abaixo dos 11 milhões com que se tinha comprometido no âmbito do acordo celebrado entre a OPEP e a Rússia.



O alerta da AIE surge numa altura em que os preços do petróleo estão já em alta, sendo que ontem o Brent superou os 80 dólares por barril na bolsa de Londres.



Se do lado da oferta os riscos são muitos (os "stocks" nas economias desenvolvidas já estão abaixo da média), na procura a AIE tem como cenário central a manutenção do consumo em 2019. Isto apesar de reconhecer que existem desafios para os mercados emergentes.