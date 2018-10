AIE apela à OPEP que aumente a produção. Petróleo está a entrar na “zona vermelha”

A Agência Internacional de Energia (AIE) alertou esta terça-feira, 9 de Outubro, que os preços do petróleo estão a subir demasiado, arriscando ameaçar o crescimento da economia global. Para reverter esta escalada, a Agência apela à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros grandes produtores que aumentem a sua oferta.





"Todos temos de reconhecer a situação de risco, os mercados de petróleo estão a entrar na zona vermelha", afirmou o director da AIE, Fatih Birol. "Devemos tentar confortar os mercados, todos juntos, porque podem ser más notícias para os importadores e consumidores, hoje, mas acredito que também podem ser más notícias para os produtores, amanhã".