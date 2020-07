Alemanha emite primeiras obrigações soberanas verdes em setembro

O Governo alemão vai emitir as primeiras obrigações soberanas verdes em setembro e espera emitir entre 8 e 12 mil milhões de euros em 2020, informou hoje o "Finanzagentur des Bundes" (Tesouro alemão).A maturidade das obrigações verdes será de 10 anos, títulos de dívida que visam ser um gémeo verde da obrigação alemã convencional a 10 anos, ("Bund").Devido às medidas de apoio estatal para enfrentar os efeitos económicos da pandemia da covid-19, o Governo alemão tem uma maior necessidade de financiamento e vai pedir mais empréstimos este ano.A Alemanha também planeia emitir uma segunda emissão de obrigações verdes no quarto trimestre, que financiará projetos verdes sustentáveis, de proteção do meio ambiente e do clima, com vencimento a cinco anos.