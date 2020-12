Alerta de ‘cisne negro’ da Sequoia Capital traz enormes retornos

A Sequoia Capital aconselhou as suas empresas a conterem os gastos, cortarem empregos e adaptarem-se a uma nova realidade económica. Controlar o coronavírus, escreveram os investidores no memorando "The Black Swan", poderia demorar vários trimestres. "A economia global vai demorar ainda mais tempo a recuperar".

Apenas três meses depois, perceberam que, embora o coronavírus tivesse matado milhares de pessoas, deixado um exército de desempregados e dizimado pequenas empresas, na verdade poderia ajudar certos tipos de negócios. O mercado acionista reagiu, e as empresas fizeram fila para entrar em bolsa, incluindo várias da própria Sequoia. Duas das empresas mais valiosas do portefólio da empresa, a Airbnb e a DoorDash, fizeram isso mesmo, rematando o que será um dos melhores anos em quase meio século desde a fundação da Sequoia.

Os investidores em pelo menos dois fundos da Sequoia maduros, mas ativos, receberão retornos 11 vezes superiores, descontado os impostos, de acordo com dados de desempenho analisados pela Bloomberg. Um terceiro fundo regista retornos oito vezes maiores, segundo os dados.





O choque económico inicial no segundo trimestre deu lugar a um ano muito confortável para o capital de risco. IPOs apoiados por empresas de capital de risco captaram mais recursos este ano do que no auge da bolha de Internet, segundo dados de mercado da Dealogic. E as empresas de capital de risco estão a caminho de investir mais de 140 mil milhões de dólares em startups nos Estados Unidos, superando o total do ano passado, de acordo com a PitchBook.

Quando os investidores da Sequoia fizeram a sua previsão no início de março, não tiveram em conta a forma como um mundo em isolamento beneficiaria empresas de tecnologia ou o impacto dos programas de estímulo dos governos, disse Roelof Botha, sócio da empresa.

As pessoas pediram mais comida na DoorDash e mantimentos na Instacart, outra empresa da Sequoia que prepara um IPO. Jogaram muitos jogos desenvolvidos com ferramentas da Unity Software. E alugaram refúgios na pandemia no Airbnb. "É uma surpresa positiva", disse Botha, reconhecendo a devastação geral. "A tecnologia ajudou-nos a lidar com esta pandemia."