Alibaba continua a derrapar. Analistas elevam preço-alvo da JD

Os analistas estão a "tirar o chão" à Alibaba e a dar a mão à concorrente JD.com. O Deutsche Bank cortou, por um lado, em quase 4% o preço-alvo do gigante de Jack Ma, mas por outro aumentou em mais de 16% o "price target" da JD.com.





A nota de "research" do banco fundamenta a sua decisão, sobretudo devido ao facto de a Alibaba "ter pela frente um futuro macroeconómico demasiado incerto".





Os analistas da Morning Star apoiaram esta posição, quando afirmaram, numa nota publicada há cinco dias, que "a Alibaba está a enfrentar desafios que estão para lá do ciclo económico, enquanto a JD "parece ter um futuro mais claro e resiliente".





A Alibaba anunciou que o lucro caiu no último trimestre, devido aos prejuízos com as alterações dos preços dos investimentos em equity em empresas cotadas em bolsa, embora as receitas tenham subido.





A empresa teve um lucro líquido atribuível aos acionistas de 5,37 mil milhões de yuans (833 milhões de dólares).





Na abertura do mercado, Hong Kong assistiu a uma queda de 4,10% nas ações da Alibaba para os 133 dólares, agravando a quebra de 18% que a empresa registou no último mês.





Já a JD, viu o preço das ações cair 1,22% para os 354,80 dólares, no mesmo mercado.