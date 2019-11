Alibaba quer encaixar 10 mil milhões de euros com entrada em Hong Kong

A chinesa Alibaba fixa esta quarta-feira os preços para a entrada na bolsa de Hong Kong e prepara-se para angariar 88 mil milhões na moeda local (10,2 mil milhões de euros), avançam fontes próximas, citadas pela Bloomberg.





A gigante do retalho pretende fixar o preço das ações nos 176 dólares de Hong Kong, cerca de 3% abaixo do preço de fecho das ações na última sessão em Nova Iorque. A fatia destinada aos investidores de retalho ainda não foi definida, mas deverá ser anunciada esta quarta-feira e espera-se que os valores se fixem em torno da mesma fasquia indicada aos institucionais.





De acordo com o calendário que a empresa havia apresentado, o preço de colocação deve ser divulgado antes da abertura do mercado norte-americano a 20 de novembro. A próxima data a assinalar é o dia 26 deste mês, o dia marcado para arrancar a negociação em bolsa.





A Alibaba vai colocar nesta operação 500 milhões de novas ações, repartidas por uma oferta internacional de 487,5 milhões de títulos e uma tranche local de 12,5 milhões de ações. Há, ainda, uma opção para colocar mais 75 milhões de ações ao abrigo do chamado "greenshoe" (lote suplementar que os bancos podem colocar no mercado para estabilização do valor da ação).





A operação é a maior de que há registo em Hong Kong desde 2010 e, a nível global, é uma das maiores a ter lugar em 2019.





"Quando o grupo Alibaba entrou em bolsa, em 2014, falhámos Hong Kong com pesar", escreveu o CEO e "chairman" da tecnológica, Daniel Zhang, numa carta aos investidores, citada pela Bloomberg, na altura do anúncio da operação.